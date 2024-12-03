Meteoroloji Dairesi yoğun yağışlar ve fırtınaya karşı uyardı…
Meteoroloji Dairesi beklenen kuvvetli sağanak (21 - 50 kg/m2) ve gök gürültülü sağanaklar sırasında ve sonrasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
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Meteoroloji Dairesi beklenen kuvvetli sağanak (21 - 50 kg/m2) ve gök gürültülü sağanaklar sırasında ve sonrasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Daireden yapılan açıklamada olası sel, taşkın, dolu, yıldırım, fırtınamsı rüzgâr vb. doğa olaylarına karşı tedbirli olunması istendi.
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Etiketler : yağmur, yağış, Meteoroloji Dairesi