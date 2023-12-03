Meteoroloji Dairesi uyardı: Orta Doğu’dan gelen toz zerreciklerine dikkat!

Orta Doğu’dan taşınan toz zerreciklerinin öğle saatlerinden itibaren bölgede hava kirliliği yaratacağını bildiren Meteoroloji Dairesi, toza karşı hassasiyeti olanlara tedbirli olma tavsiyesinde bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre tozlu hava, bugün 12.00’den itibaren 6 Aralık Çarşamba günü 18.00’e kadar etkisini sürdürecek.