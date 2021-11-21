Meteoroloji Dairesi fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bugün saat 18.00’e kadar “fırtınamsı rüzgar” uyarısı yaptı.

Daireden yapılan “Taurus'da Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor” başlıklı açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Taurus’da kuzey ve doğu yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek ‘7’ kuvvetinde ve ‘fırtınamsı rüzgar’ şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.