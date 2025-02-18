Meteoroloji Dairesi uyardı, fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın 17.00’den Perşembe günü 17.00’ye kadar denizlerde fırtınamsı rüzgar uyarısı yaptı.

Daireden yapılan açıklamada, bölge denizlerinden batı Taurus'ta kuzey ve doğu yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla şiddetini artırarak "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgar" şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.