Meteoroloji Dairesi: Denizlerde “8” şiddetinde fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, denizlerde “8”şiddetinde fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, yarın sabah saat 09.00’dan itibaren bölge denizlerinde Kuzey ve Batı yönlerinden esen rüzgar zamanla şiddetini arttırarak “8” kuvvetinde ve fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, 6 Şubat Perşembe akşamı saat 23.59’a kadar bölge denizlerinde etkili olması bekleniyor.