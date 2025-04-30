Gazetecilikte 33 yılı geride bırakan Özgül Gürkut Mutluyakalı, Türk Ajansı Kıbrıs’tan (TAK) emekliye ayrılıyor. Ajansta, muhabirlikten başlayarak, editör ve amir olarak 29 yıl görev yapan Mutluyakalı, veda konuşmasında gazeteciliğe bağlılığını, “Mesleğimi çok sevdim. Sanırım sihirli kelime o, sevmek” diyerek, ifade etti.

Özgül Gürkut Mutluyakalı’ya TAK’taki son iş gününde, düzenlenen törenle veda edildi. TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Özgül Gürkut Mutluyakalı’ya plaket ve çiçek takdim etti.

Gürdallı: “Tanıdığım en iyi gazetecilerden biri”

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı konuşmasında, Özgül Gürkut Mutluyakalı’nın sağlıklı ve mutlu bir emeklilik geçirmesini dileyerek, Mutluyakalı’nın, meslekten ve üretmekten vazgeçmeyeceğine emin olduğunu belirtti.

Mutluyakalı ile yedi yıl birlikte çalıştıklarını dile getiren Gürdallı, “Çalışkanlığından ve gazetecilik tutkusundan etkilenmemek mümkün değil. Sadece TAK’ta değil bütün meslek hayatım boyunca tanıdığım en iyi gazetecilerden biri” diye konuştu.

Mutlayakalı’yı özleyeceklerini kaydeden Gürdallı, “Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir emeklilik yaşasın. Eminim emeklilik döneminde de üretmeye devam edecek” dedi.

Mutluyakalı: “Mesleğimi çok sevdim. Sanırım sihirli kelime o, sevmek”

Özgül Gürkut Mutluyakalı da, güzel sözleri için Gürdallı’ya teşekkür ederek, “Hayat kendisi gibi başlangıçlar ve sonlarla doludur. İşte benim için de bugün TAK yolculuğunun son günü. Kendimi yeniden bir üniversiteden mezun olmuş gibi hissediyorum” diye konuştu.

Üretmeye, meslekten kopmayaya, hayata katkıya devam etmek istediğini ifade eden Mutluyakalı, çalışma arkadaşlarını ve TAK’ı çok özleyeceğini belirtti, “Bilmenizi isterim ki ne zaman ihtiyacınız varsa bir telefon kadar uzağınızda olacağım” dedi.

TAK’a başlamadan önce dört yıl da Kıbrıs Gazetesi’nde çalıştığını kaydeden Mutluyakalı, şöyle konuştu:

“O yıllarda TAK muhabirleri bugüne göre çok daha görünmez emekçilerdi. Bugün artık özel haberlerimizde isimler kullanıyoruz ve TAK’ın görünürlüğü de, muhabir, foto muhabir arkadaşlarımızın çalışmaları da çok daha geniş kitlelere isimleriyle ulaşıyor. Bu da sanırım manevi tatmin anlamında sizler için çok daha güzel bir uygulama.”

Gazetecilik ve TAK’ın çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirten Mutluyakalı, “Biz de onun parçası olduğumuz için her zaman ne kadar gurur duysak azdır, işin püf noktası sevgi, saygı ve ürettiklerinizin etkisini ve yayılmasını görmektir diye düşünüyorum. Mesleğimi çok sevdim. Sanırım sihirli kelime o, sevmek” vurgusu yaptı.

TAK’ta iyi, kötü, acı, tatlı 29 yıl geçirdiğini dile getiren Mutluyakalı, birlikte mesai yaptığı bugün hayatta olmayan büyüklerini ve arkadaşlarını saygıyla andı, hayatta olan arkadaşlarına sağlıklı, verimli, uzun ve güzel çalışma yılları diledi.

Mutluyakalı, “Umarım ülkemizdeki hem demokratik ortamın hem de ekonominin gelişmesiyle çok daha manevi tatmini yüksek yıllarda emek vermeye, TAK’ı yüceltmeye devam edersiniz. Sizlerle çalışmak çok güzeldi, kendimi sizden kopmuş hissetmiyorum. Sık sık geleceğim” dedi.

Emeklilik yılları için planları olduğunu dile getiren Mutluyakalı, “Belki her sabah burada bulunamayacağım ama bilin ki gönlüm, beynim, aklım hep sizlerle olacak. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.