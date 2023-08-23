“Mesele temizlemek değil, temiz kalmasını sağlamaktır”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Dikmen Belediyesi ile birlikte Boğaz Piknik Alanı’nın yönetimine talip olduklarını duyurdu.

İki belediyeye ait ekiplerin bir kez daha piknik alanını hem temizlediğini hem de budama yaptığı söyleyen Şenkul, Girne Belediyesi’nin, alanı yönetmeye yönelik geçmiş yıllarda yaptığı müracaatların merkezi idare tarafından onaylanmasını talep ettiklerini ifade etti.

“Yine söylüyoruz, mesele temizlemek değil, temiz kalmasını sağlayacak yönetsel zemini yapmaktır” diyen Şenkul, “İsteyenler yarın buraya temizliğe değil ama piknik yapmaya gelebilir” dedi.

Şenkul, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yüksel Çelebi liderliğinde Girne Belediyesi ve Dikmen Belediyesi ekipleri bir kez daha Boğaz Piknik alanını hem temizliyor hem de ağaç budama ile ot temizliği yapıyor.

Bizler Girne Ve Dikmen Belediyeleri olarak Boğaz Piknik alanını birlikte yönetmeye talibiz.

Girne Belediyesinin bu konuda geçmiş yıllarda yaptığı müracaatların merkezi idare tarafından onaylanmasını talep ediyoruz.

Yine söylüyoruz mesele temizlemek değil, temiz kalmasını sağlayacak yönetsel zemini yapmaktır.

İsteyenler yarın buraya temizliğe değil ama piknik yapmaya gelebilir.”