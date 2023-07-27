“Mescit, egemenliği göstermek için inşa ediliyor”

UBP – YDP – DP Hükümeti ortaklarından, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Apostolos Andreas Manastırı’na “mescit” yapılacak olmasına yönelik eleştirilere ilişkin, “kilise yönetiminin Karpaz’a manastır yapma sebebinin ‘kilisenin egemen olduğu topraklar’ imajını çizmek olduğunu, mescidin de aynı amaçla yapılacağını söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arıklı, Karpaz burnunu sadece Hıristiyanların değil, Müslümanların da ziyaret ettiğini ve onların da ibadet hakkı olduğunu söyledi, “Vakıflar, ihtiyaç olan her yere cami veya mescit yapar” dedi.

Kilise yönetiminin, Kıbrıs adasının her yerine irili ufaklı manastır, şapel veya kilise yaptığını, buradaki amacın ibadet değil; “Burası kilisenin egemen olduğu topraklardır” imajını yaratmak olduğunu iddia eden Arıklı, “Kilise dağlara, ıssız ovalara veya Karpaz burnuna hangi amaçla manastır, kilise veya şapel yapmışsa, oraya yapılacak olan mescit veya caminin amacı da odur kardeşim” ifadelerini kullandı.

Arıklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gerçekten samimi olarak; “Orada mescidin ne işi var?” diye soranlara da bir iki kelam boynumuzun borcudur. Evvela, Karpaz burnunu sadece Hristiyanlar ziyaret etmiyor. Oraya Müslümanlar da gidiyor. İbadet yeri onların da hakkı. Vakıflar, ihtiyaç olan her yere cami veya mescit yapar.

Saniyen; Hıristiyan dünyasında yaygın olduğu gibi Kıbrıs’ta da Kilise, geçmişte adanın her tarafına insan olsun olmasın irili ufaklı manastır, şapel veya kilise yapmıştır. Bunu her tarafta görürsünüz. Kimse de; ‘Yahu burada cemaat mi var ki bunu buraya yapmışlar?’ diye sorgulamaz. Çünkü orada amaç, ibadet yeri yapmaktan ziyade; “Burası kilisenin egemen olduğu topraklardır” imajını vermektir.

Mesela gidin Makedonya-Üsküp’e. Şehre girerken sizi bir kaç yüz metre uzunluğunda dev bir istavroz karşılar. 1990’larda bağımsızlığa yeni kavuşmuş, Yunanistan ile ciddi kavgası olan, sefalet içindeki Makedonya yönetimi, bu haçı oraya hangi amaçla koydu diye sorgulamazsınız. Mesaj açıktır. Evlad-ı fatihan diyarı Üsküp’e bakar iç geçirirsiniz sadece.

Netice; Kilise dağlara, ıssız ovalara veya Karpaz burnuna hangi amaçla manastır, kilise veya şapel yapmışsa, oraya yapılacak olan mescit veya caminin amacı da odur kardeşim. Hade selametle…”