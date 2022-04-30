Mesarya bölgesi “Kartal Yuvası”nda buluştu

Murat OBENLER

Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun yeni oyunu“Kartal Yuvası”nın prömiyeri Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde halkın büyük ilgisi ile gerçekleşti.

Hem 7. Mesarya Tiyatro Şöleni’nin açılış oyunu özelliği olan hem de Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun iki yıllık aradan sonra seyircisi ile hasret giderdiği İzel Seylani’nin yazıp yönettiği Semra Haydaroğulları’nın reji asistanlığını yaptığı komedi türündeki “Kartal Yuvası” oyununun prömiyerine Beyarmudu Belediyesi Başkanı İlker Edip,bazı Belediye Meclis üyeleri ile Mesarya bölgesi seyircisi yoğun ilgi gösterirken salona sığmayan seyirciler için ekstra sandalyeler kondu.

Kıbrıs adasının tarihindeki en büyük yıkımlardan biri olan çekirge istilasını, Osmanlı Rus Harbi döneminde adada yaşanan sıkıntılara rağmen varoluş mücadelesi içinde birlikle beraberlikle barış içinde yaşayan halkın hikayesini anlatan Kartal Yuvası, Kıbrıstan Rumca ve Türkçe dilindeki müzikleri ve Kıbrıs manileri, Anadolu türküleri eşliğinde seyirciye hem sürükleyici hem umut dolu hem de hareketli bir komediyi sunuyor.



Edip: “Bu tesisin açışının 8. yılında da gururlu kültür sanatı bölge insanımızla buluşturmayı sürdüreceğiz.”

Beyarmudu Belediyesi Başkanı İlker Edip başta İzel Seylani hoca olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederek başladığı konuşmasına salonu dolduran ve bu geceyi gerçek anlamda bir kültür sanat buluşmasına döndüren seyircilere de teşekkür ederek devam etti. Edip: “2 yıllık pandemi dönemi kültür-sanatın da dahil olduğu hayatın birçok hizmet ve fonksiyonundan uzak bir süreç oldu. 2 yılın ardından böylesi bir kültür sanat akşamında bizleri yalnız bırakmadığınız için siz seyircilere teşekkür ederim. Bu tesisin açışının 8. yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi gururlu ülkemizden ve yurtdışından kültür sanat etkinliklerini bölge insanımızla buluşturmayı sürdüreceğiz.”



Seylani “2 yılın ardından seyircimiz ile buluşmanın heyecanını yaşıyoruz”

GMHT Sanat Yönetmeni ve oyunun yazarı-yönetmeni İzel Seylani ise tiyatronun olmazsa olmazı,oyuncunun heyecanı,neşesi ve enerjisi olan seyircinin salonu doldurduğu bir ortamda “Kartal Yuvası” ile 2 yılın ardından tekrar tiyatro sahnesinde olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Seylani: “Her zaman olduğu gibi vefalı ve dayanışma ve paylaşım ruhu ile çalışan oyuncularımıza tekekkürler, yüreği bizimle olan, desteği hep bizimle olan,heyecanımızı yurtiçi ve yurtdışında bizerle paylaşan Başkan İlker Edip’ e çok teşekkürler ve heyecanı ve desteği ile hep bizlerle olan bölge insanına çok teşekkürler.”

Şölen 7 Mayısta “Godot’u Beklerken” ile sürecek

Tiyatro Şöleni 7 Mayıs Cuma akşamı Tiyatro Antilogos’un “en iyi yönetmen” ve “en iyi oyuncu” ödülleri alan ve hem Kıbrıs halkının barış umudu ve bekleyişine, hem de insan kalma mücadelesine tanık olacağı “Godot’u Beklerken” oyunu ile devam edecek..

Oyuncular

Desteban: Hüseyin Kasapoğlu

Pişekar: Hasan Önsoy

Seyfi: Ahmet Tanverdi

Muhallebici Kazım: Mustafa Anış

Demirci Mustafa: Mustafa Efendioğlu

Osman Ağa: Erdoğan Özboltaşlı

Zeynep: Nilay Tunceli

Salih Efendi: Neşet Haydaroğulları

Zehra: Ahu Özdenak

Esmer: Fatma Foki Haydaroğulları

Tiken: Sevcan Mesteyde Özboltaşlı

Süheyla: Fatoş Silahçı Özoğul

Feride: Nuray Kafa

Arap: Murat Vaiz

Hanımağa: Özlem Yerelgün Önsoy

Memur / Kosta: Ahmet Öner Haydaroğulları

Gazeteci: Barış Başaran

Sümüklü Samet: Arda Aysın Sakallızade

Hatice: Berfin Özoğul

Aliye: Defne Özoğul

Ülgen: Naren Tan

Asuman: Hayal Önsoy

Yazar-Yönetmen: İzel Seylani

Reji Asistanı: Semra Haydaroğulları