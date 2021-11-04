Meryem’i aramak için ‘gönüllü’ çağrısı

Geçitkale Belediyesi, Yamaçköy’de 10 gündür kayıp olan Meryem Toprak’ın Cumartesi günü aranması için çalışma başlattı. Aramaya yardımcı olabilecek gönüllülere ihtiyaç olduğu belirtilerek, “Bir olalım, birlik olalım Meryem’i hep birlikte arayalım” denildi.

Arama çalışmalarının 6 Kasım Cumartesi günü sabah 08.00’de Yamaçköy Çocuk Parkı önünde başlayacağı ifade edilirken, ‘gönüllüler arandığı’ kaydedildi.

“O savunmasız bir kuş… ölü ya da diri bulunsun”

Meryem Toprak tüm aramalara rağmen bulunamadı