Uzun yıllar İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten tanınmış bürokrat Mertdoğan Soyalan hayatını kaybetti.

Soyalan'ın erken vedası sağlık çevrelerinde büyük üzüntüye neden oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Soyalan'ın yaşama veda etmesi ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

Tatar mesajında "Çok uzun yıllar İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü olarak görev yapmış, Güreş Milli Takımı’nın yıllarca antrenörü olarak hizmet vermiş Mertdoğan Soyalan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" dedi.

Soyalan'ın cenazesi şu sıralarda Lefkoşa'da gerçekleşiyor.