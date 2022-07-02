Mertdoğan Soyalan anıldı

Ülke eczacılığının duayenlerinden, İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğü’nden emekli olduktan kısa süre sonra hayatını kaybeden Mertdoğan Soyalan, vefatının birinci yılında Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine merhum Mertdoğan Soyalan’ın eşi Dr. Hatice Soyalan, kardeşi Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, KKTC Güreş Federasyonu Eski Başkanı Hüseyin Kavaz, Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Duygulu anların yaşandığı anma törteninde, din görevlisi tarafından mevlid okutuldu ve Mertdoğan Soyalan’ın kabrine çiçekler bırakıldı.

Uzun yıllar Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğü yapan Soyalan, KKTC Güreş Federasyonu’na uzun yıllar hizmet vermiş, KKTC Güreş Federasyonu Eğitim Birimleri Sorumlusu, başantrenör ve başhakem görevlerinde de bulunmuştu.