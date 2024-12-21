Mersinlik'teki kazada yoldan çıkıp takla atan araçta 2 kişi yaralandı
Mersinlik-Kaplıca ana yolunda bugün saat 16.00 sıralarında yoldan çıkıp çelik bariyerlere çarpan aracın sürücüsü Sergei Lavrenov ve yolcu Marina Sukhareva yaralandı.
Mersinlik-Kaplıca ana yolunda bugün saat 16.00 sıralarında yoldan çıkıp çelik bariyerlere çarpan aracın sürücüsü Sergei Lavrenov ve yolcu Marina Sukhareva yaralandı.
Polis Basın Subayı'nın açıklamasına göre, yolun birinci kilometresinde meydana gelen kazada, Sergei Lavrenovi (E-44), yönetimindeki KG 113 plakalı salon araçla Mersinlik istikametinden Kaplıca istikametine doğru seyrettiği sırada, karavan alanı önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçip yoldan çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç, yolda takla atarak tavanı üzerinde durdu.
Kazadasyaralanan araç sürücüsü Sergei Lavrenov ile araçta yolcu olarak bulunan Marina Sukhareva (K-35) Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.