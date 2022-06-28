Mersinlik yangını: H.K. tutuksuz yargılanacak

Mersinlik’te çıkan ve 4 gün boyunca söndürülemeyen orman yangınıyla alakalı tutuklanan H.K. mahkemeye çıkarıldı, davaları görülünceye kadar teminatla serbest bırakıldı.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz huzurunda görüşülen davada, zanlı, "İhmalkarlık sonucu yangına sebep olmak, ormanlardaki bir araziyi temizlemek ve/veya sürmek, yetkili makamdan ruhsat almaksızın yol açmak ve İmar Yasası'na aykırı hareket etmek" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı iki kefilin 50'şer bin TL kefalet imzalamasıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.