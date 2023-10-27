Merkezi Cezaevi’nde “tutukluya şiddet” ve “sağlığa erişim engeli” iddiası

▶ YENİDÜZEN’e konuşan yetkililer ise, “olayın 2 tutuklu arasında gerçekleştiğini” söyledi, darp edildiğini söyleyen zanlının “kendi elini duvara vurarak kırdığını” öne sürdü.

Serap ŞAHİN

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi ve İnsan Hakları Platformu, Merkezi Cezaevi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü S.K. isimli bir tutuklunun şiddete maruz kaldığını iddia ederek, "ilgili birimleri en temel kişi özgürlüğü, güvenliği ve sağlık haklarının gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 2 mahkûmun birbiriyle kavga ettiğini ve söz konusu mahkûmun şikâyetçi olmadığına dair polise ifade verdiğini söyledi.

Mahkûmların kavga etmesinden dolayı hücreye konulduğunu anlatan Erdoğan, S.K.’nin ellerini duvara vurarak kendisinin çatlattığı iddiasında bulundu.

Erdoğan, S.K.’nin polise verdiği ifadesinde gardiyanın kendisine şiddet uyguladığı yönünde bir ifade bulunmadığını ifade etti.

Gardiyanlar Birliği Başkanı Sezai Bayraktar, ise, 2 tutuklunun koğuşta kendi arasında kavga ettiğini, olayla ilgili polisin cezaevine gittiğini ve 2 tutuklunun da birbirinden şikâyetçi olmadığını söyledi. Bayraktar, tutuklunun ifadesinde gardiyanla ilgili bir ifade bulunmadığını da söyledi.

Bayraktar, “Mahkum, olay günü Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek gerekli muayene yaptırılmış ve sağ eli alçıya alınmıştır” şeklinde konuştu.

Ancak Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Aslı Murat, tutuklu ile avukatının cezaevinde görüştüğünü ve olay günü hastaneye götürülmediği yönünde avukata bilgi verdiğini söyledi.

Kol kırığı meselesinin 10-15 gün önce olduğunu söyleyen bulunan Murat, “Yeni olayda kesinlikle hastaneye götürülmedi. Bahsettikleri iki kişi arasında geçen mesele iki hafta önce, pazartesi günü olan ise onunla alakası yok. Belli ki yeni olayı kapatmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

Murat, yaşanan şiddet olayında idarenin ihmali olup olmadığına dair soruşturma başlatılması gereğini vurguladı.

“Şikayetçi olmak isteyince hücre cezasına çarptırıldı”

Tutuklunun, sağlık endişeleri ve ağrıları olmasına rağmen herhangi bir doktor kontrolünden geçirilmediğini söylediği belirtilen açıklamada, “maruz kaldığı davranıştan şikâyetçi olmak istediğinde ise hücre cezasına çarptırıldığını ve halen tecritte tutulduğu” iddia edildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“İlgili şahsın iddiasına göre; başının muhtelif yerlerine ve kulağına aldığı darbeler sonrasında baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı sıkıntıları çekmektedir. Israrlı talebine rağmen doktor kontrolünden geçirilmemekte ve avukatı eşliğinde polise şikâyette bulunma hakkı kendisine tanınmamaktadır.”

“23 Ekim Pazartesi günü olay ihbar edilmiş olmasına karşın, polis bugüne değin gidip tutuklunun şikâyetini almamış, sağlık kontrolü ve/veya darp raporu temini için hastaneye götürmemiştir” denilen açıklamada, “Bu çerçevede ilgili birimleri en temel kişi özgürlüğü, güvenliği ve sağlık haklarının gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Ayrıca meselenin takipçisi olacağımızı bildirir, gereğinin ivedilikle yapılması ve olayın tüm şeffaflığı ile açığa çıkarılmasını talep ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Her iki derneğin de talepleri

“Açıklamada, konuyla ilgili ivedi talepler şöyle sıralandı:

Cezaevinde tutulan S.K’nın şikâyeti polis tarafından derhal alınmalıdır. İfadesi alındıktan sonra derhal devlete ait tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilip doktor kontrolünden geçirilmeli, İstanbul Protokolü çerçevesinde muayene edilmelidir. S.K’ya verilen tecrit cezası derhal son bulmalıdır.

Gerçekleştiği iddia edilen darp fiiline yönelik soruşturma başlatılmalı ve olay şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılmalıdır. “Unutulmamalıdır ki, işkence ve kötü muamele anayasamıza göre yasaktır. Cezaevi ve karakol gibi devletin mahkûm – sanık ve zanlıları alıkoyduğu yerlerde gerçekleşen fiillerden de idare bizzat sorumludur. Keza herhangi bir ihmal sonucunda hak ihlali gerçekleştiğinde ortaya çıkan zararı gidermekle yükümlüdür.”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Aslı Murat:

“İdarenin ihmali olup olmadığına yönelik soruşturma başlatılmalıdır”

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Aslı Murat, mahkûm avukatının cezaevine giderek görüşme yaptığını ve S.K’nin olay günü hastaneye götürülmediği iddialarında bulundu. Aslı Murat, “Mahkûm, avukata gardiyan tarafından şiddete maruz kaldığını aktardı. Bir kişinin baş ağrısı, baş dönme ve mide bulantı gibi şikâyetleri varsa hücre cezasında olsa bile hastaneye götürülmesi gerekiyor. İstanbul protokolüne göre muayene yapılmalı ve aynı zamanda idarenin ihmali olup olmadığına dair soruşturma başlatılmalı” ifadelerine yer verdi. Cezaevinin kişilerin güvenliklerinden ve sağlıklarından sorumlu olduğuna işaret eden Murat, kol kırığı meselesinin 10-15 gün önce olduğunu belirterek “Yani yeni olayda kesinlikle hastaneye götürülmedi. Bahsettikleri iki kişi arasında geçen mesele iki hafta önce, pazartesi günü olan ise onunla alakası yok. Belli ki yeni olayı kapatmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan:

“Mahkûm ellerini duvara vurarak kendisi çatlattı”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, 2 mahkûmun birbiriyle kavga ettiğini ve söz konusu mahkûmun şikâyetçi olmadığına dair polise ifade verdiğini söyledi. Mahkûmların kavga etmesinden dolayı hücreye konulduğunu belirten Erdoğan, S.K.’nin ellerini duvara vurarak kendisinin çatlattığı iddiasında bulundu. Erdoğan, S.K.’nin polise verdiği ifadesinde gardiyanın başına vurmasıyla alakalı bir ifade bulunmadığını belirtti.

Gardiyanlar Birliği Başkanı Sezai Bayraktar:

“Olay günü mahkûm hastaneye götürülerek sağ eli alçıya alınmıştır”

İki mahkûmun koğuşta kendi arasında kavga ettiğini belirten Gardiyanlar Birliği Başkanı Sezai Bayraktar, olayla ilgili polisin cezaevine gittiğini ve iki mahkûmun da birbirinden şikâyetçi olmadığını söyledi. Bayraktar,, mahkûmun ifadesinde gardiyanla ilgili bir ifade bulunmadığını dile getirdi. Cezaevi mevzuatına göre kavgayı çıkaran kişinin hücre cezası aldığına işaret eden Bayraktar, “Disiplin kurulu toplanana kadar da tedbir amaçlı mahkûm hücreye konulur. 24-36 saat içinde disiplin kurulunun toplanır ve gerekli ifadelere göre hücre cezasının devam edip etmeyeceği belirlenir” dedi.

Bayraktar, S.K.’nin hücre cezasının devam ettiğini ve olay esnasında sağ elinin kırıldığını belirterek “Olay günü Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek gerekli muayene yaptırılmış ve sağ eli alçıya alınmıştır” şeklinde konuştu.