Merkezi Cezaevinde buruk ‘Babalar günü’ 

Devrim DEMİR



Merkezi Cezaevinde ‘Babalar Günü’ buruk kutlandı. Covid-19 salgını nedeniyle tedbirler kapsamında aylardır kapalı olan görüşler geçtiğimiz haftalarda yeniden açıldı.

Açılım sadece kapalı görüş şeklinde olurken, yığılma yaşanmaması adına ziyarete aileden 1 kişi ve 18 yaşından küçük 2 çocuk kabul ediliyor.

Dün kutlanan ‘Babalar Günü’ kısıtlı gerçekleşen görüşler nedeniyle Merkezi Cezaevi sakin geçti.

Ağır cezalı ve para cezası hükümlülerin görüş günü olan dün, hafta sonu olmasına rağmen sakindi.

Merkezi cezaevinde ziyaretler, haftanın 7 günü sabah saat 08.30-11.30 ile öğleden sonra 13.30-16.30 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Ailelilerin açık görüş beklentisi…

Mahkûm ve tutuklu yakınları kapalı görüşlerin aylar sonra açılmasından memnun olduklarını, ancak aileden 1 kişinin görüşe alınmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan mahkûm ve tutuklu yakınları, aylardır görüşlerin açılmasını beklediklerini, bunun yanında bir yıldır açık görüşünde gerçekleşmediğini belirtti.

Açık görüşlerin açılmasını dört gözle beklediklerini kaydeden aileler, “1 yıldır çocuğumuza, eşimize yakınlarımıza sarılmaya hasretiz” dedi.