Merkez Bankası'nda görevden almalar... TL en düşük seviyesinde

TCMB'de üç ismin görevden alınmasının ardından Dolar/TL kuru 9,19'un üzerine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınmasının ardından Asya'da sığ piyasada dolar/TL 9,19 seviyesinin üzerini test etti.

Dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliklerinin ardından Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 9,19'un üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Euro/TL kuru da 10,66'nın üzerini test etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığından yapılan atama kararıyla, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

Görevden alınan isimlerin yerine Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Reuters: Faiz indirimine karşı çıktı, gönderildi

Analistler bir süredir TCMB'de yönetim değişikliği olup olmayacağını ve bunun politika kararlarına yansıyıp yansımayacağını yakından izliyorlardı.

Reuters'a bilgi veren kaynaklara göre, piyasanın iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indirim kararına eylül ayında da itiraz eden Küçük, ABD'de yaşayan ve sadece Para Politikası Kurulu (PPK) kararları için Türkiye'ye gelen ve birçok karara katılmayan Yavaş ve başkan olmak istediği basında yer alan Tümen TCMB'den gönderilmiş oldu.

Reuters'a bilgi veren bir kaynak, "Yavaş bankada sürekli bulunmadığı için her görüşünü bilmiyoruz. Ancak son dönemdeki kararlara karşı çıkan biri olduğu biliniyor. Uğur Küçük ise geçmişte de rezerv satışı gibi birçok kez karara itiraz etmişti. Bu itirazları son dönemde de devam ettiği bankada biliniyordu" dedi ve ekledi:

Bankada PPK'da hatırlanan bir sözü var: "Verimliliğe dayalı kalıcı ekonomik büyüme ve gelişme için TL'nin istikrarı, itibarı ve bununla birlikte gelecek olan fiyat istikrarı ön koşuldur. Bunun dışında bir yolla sağlanacak büyüme kalıcı olmaz. Bugün faizi olması gerekenden düşük yerde tutarsanız; yarın faizi yükseltmeniz gereken yer, bugün olması gereken yerden daha yüksek olur." TCMB açısından kayıp olduğunu düşünüyorum.

"Piyasaya güven vermenin bir yolu değil"

Bir yabancı yatırımcı, "TCMB yöneticilerini gece yarısında bir kararla, iyi bir açıklama yapmadan göndermek merkez bankasına kredibilite sağlamanın yolu ya da piyasaya güven vermenin bir yolu değildir" dedi.

TL, 2021'de yüzde 20 değer kaybetti

Sadece Eylül ayı başından beri yüzde 10'a yakın değer kaybeden TL'de kayıplar sürüyor. TL yılbaşından beri ise dolar karşısında ise yaklaşık %20 değer kaybetti.