Meriç'te kullanılmayan kerpiç evde yangın...

Meriç'te Hurmalı Sokak'taki toplam beş odadan oluşan kullanılmayan kerpiç evde yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 15:20 sıralarında çıkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangına, Polis İtfaiye ve Ercan Meydan İtfaiyesi ekipleri ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi'ne ait su tankeri ile müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın sonucu ev içerisindeki ikinci el kullanılmayan ev eşyaları ile evin mertekleri yandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.