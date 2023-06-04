Sudan'da mahsur kalan tek KKTC vatandaşı Mensur Kaya tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kaya'nın Kayseri'ye götürüldüğü, bugün akşam saatlerinde de ülkemize getirileceği bildirildi.

Mensur Kaya, iç savaşın yaşandığı Sudan'da haftalardır tahliye edilmeyi bekliyordu.

Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şiddetli çatışmaların yaşandığı Sudan’da mahsur kalan KKTC vatandaşı Mensur Kaya, dün akşam güvenli bir şekilde tahliye edilerek, Kayseri’ye getirilmiştir.

Sudan Cumhuriyeti’nde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle, ülkede mahsur kalan ve Bakanlığımız ile temas eden vatandaşımızın durumu ilk andan itibaren yakından takip edilmiştir. Dışişleri Bakanlığımız, konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçiliği ile temasa geçerek, vatandaşımızın bulunduğu durum ve yer ile ilgili bilgi vermiş ve tahliye için gerekli girişimleri ilk andan itibaren başlatmıştır. Bakanlığımız Müsteşarı başta olmak üzere, Ankara Büyükelçiliğimiz koordinatörlüğünde sürdürülen çalışmalarda, vatandaşımızın tahliyesi güvenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Vatandaşımız, dün gece, Türkiye’nin düzenlediği tahliye uçuşu ile Kayseri’ye ulaşmıştır.

Mensur Kaya, Ankara Büyükelçiliğimizin girişimleri ile de bu akşam saat 19.25’de KKTC’ye gelecektir.

Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ülkesine hoş geldin diyoruz. Her zaman yakın iş birliği ve dayanışma içinde olduğumuz Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."