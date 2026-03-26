“Memleket için durmadan, yorulmadan çalışacağız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa İlçe Kongresi, dün akşam yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongre sonucunda Mehmet Manavoğlu, TDP Lefkoşa İlçe Başkanı oldu.

Manavoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevi büyük bir gururla ve ekip ruhu içinde devraldığını belirterek, “Bu onurlu görevi büyük bir gururla, takım arkadaşlarımla birlikte devraldık” dedi. Memleket için durmadan ve yorulmadan çalışacaklarını vurgulayan Manavoğlu, “Gelecek nesillere umut olacağız, ışık olacağız. Bu toprakları demokratik, adil, eşit, özgür ve sosyal demokrat ilkelerle donatacağız” ifadelerini kullandı.