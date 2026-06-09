“Muhaceret Affına 3 bin 73 başvuru yapıldı”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Muhaceret Affı kapsamında şu ana kadar 3 bin 73 başvuru yapıldığını açıkladı.

BRT'de yer alan habere göre başvuruların bir kısmının onaylandığını, bir kısmının ise değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Oğuz, yasal kalış süresini aşan kişilere aftan yararlanma çağrısında bulundu.

Kayıt dışılığın önlenmesinin hedeflendiğini vurgulayan Oğuz, af sürecinin ardından denetimlerin artırılacağını ve ülkede yasal olarak bulunan kişilerin sisteme dâhil edilmesinin amaçlandığını söyledi.