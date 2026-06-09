“Hiçbir hijyen ve tedbir alınmadan taşınıyor”

Lefkoşa bölgesindeki bir markette çekildiği belirtilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan bir yurttaş, gıda güvenliği ve denetimlerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Yurttaş, ürünlerin ambalajsız ve açık şekilde taşındığını fotoğraflayarak yetkilileri göreve çağırdı.

Paylaşımında, “KKTC’de gıda güvenliği ve denetimleri ne durumda?” diye soran yurttaş, markette karşılaştığı manzaranın üzücü ve düşündürücü olduğunu ifade etti.

Yurttaş, “Hiçbir hijyen ve tedbir alınmadan, ambalajsız bir şekilde açıkta taşınıyor ve mal kabulü yapılıyor” ifadelerini kullanarak, denetimlerin artırılmasını istedi.

Yurttaş, ilgili belediyenin sağlık şubesi ile Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etti.