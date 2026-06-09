Make Music Cyprus Festivali,19-21 Haziran arası 3 günlük müzik maratonu sunacak

Kıbrıs’ın en büyük ücretsiz müzik etkinliklerinden biri olan Make Music Cyprus Festivali, 2026 edisyonuyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl her zamankinden daha büyük bir programla gerçekleşecek festival, 19, 20 ve 21 Haziran tarihlerinde Lefkoşa’nın dört farklı noktasını müzikle buluşturacak.



Lefkoşa’nın 4 farklı noktasında müzik olacak

Festival kapsamında etkinlikler Ayios Dometios, Aglantzia, Engomi ve Lefkoşa Surlariçi’nde düzenlenecek. Bu mekanlardan üçü, Make Music Cyprus Festivali’ne ilk kez ev sahipliği yapacak. Üç gün boyunca devam edecek programda profesyonel müzisyenler, gruplar, korolar, bağımsız sanatçılar, öğrenciler ve amatör müzik tutkunları aynı sahneleri paylaşacak.



Lefkoşa'da 1000’i aşkın şehirde eş zamanlı kutlanan Dünya Müzik Günü’nün bir parçası olacak

Her yıl dünyanın dört bir yanında kutlanan 21 Haziran Dünya Müzik Günü (Make Music Day), etkinliğin merkezinde yer alıyor. Kökeni Fransa’daki Fête de la Musique geleneğine dayanan bu küresel kutlama, bugün 120’den fazla ülkede ve 1000’i aşkın şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Kıbrıs da 2019 yılından beri bu kutlamalara katılırken bu yıl da bir kez daha bu uluslararası müzik hareketinin parçası olacak.



Festival 400’den fazla müzisyeni bir araya getirecek

Bu yıl Lefkoşa, üç gün boyunca sahne alacak 400’den fazla müzisyeni ağırlarken, yüzlerce müziksever de şehir sokaklarını ve meydanlarını dolaşarak farklı türlerdeki performanslara tanıklık edecek. Rock’tan klasik müziğe, korolardan dünya müziğine kadar uzanan geniş program, her yaştan ve her müzik zevkinden dinleyiciye hitap edecek.



Ücretsiz etkinliklerle müziğin herkes için erişilebilir olması hedefleniyor

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu Make Music Cyprus, müziği herkes için erişilebilir kılma hedefiyle, Lefkoşa’nın yaz atmosferini üç gün boyunca canlı performanslar ve atölyeler ile yaratıcılık ve topluluk ruhuyla buluşturacak. Festival hakkında güncel bilgilere ve festival programına organizasyonun sosyal medya hesapları ve resmi iletişim kanalları üzerinden ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için:

https://www.makemusiccyprus.org/

https://www.instagram.com/makemusiccyprus