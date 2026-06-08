Dünyadan kısa filmler 11.kez Baf’ta buluşacak

Murat OBENLER

Dünyanın dört bir yanından kısa filmleri Kıbrıs’ın Baf şehrinde buluşturan Baf Uluslararası Film Festivali (PIFF) bu yıl 15 ülkeden 25 filmlik seçkisiyle 11.kez sinemaseverlerle buluşacak. 26-28 Haziran tarihleri arasında artık geleneksel hale gelen Technopolis 20 adlı mekanda yer alacak 3 günlük festivaldeki film gösterimleri saat 20:45’te başlayacak ve ingilizce altyazılı ve ücretsiz olacak.

Kıbrıs’tan 4 film ve Türkiye’den de “Hayaller Özgürlük İster” gösterilecek

Bu yıl festival kapsamında iki tanesi ortak yapım olmak üzere Kıbrıs’tan 4 film yer alırken Türkiye’den de Uluç Orhan Durmaçalış’ın yazıp yönettiği 2025 yılı yapımı 14 dakika uzunluğunda “Hayaller Özgürlük İster” adlı film Baf’ta gösterilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da her gece seyirci oylarıyla İzleyici Ödülü kazanan filmler belirlenecek.

“11. yılına gelen PIFF’nin artık kökleşmiş bir seyircisi var. Bu yılın poster teması “Baftan Sevgilerle”

Festival Direktörleri Nicolas Iordanou ve Sylvia Nicolaides, 11. yılına gelen festivalin artık oturmuş ve kökleşmiş bir seyircisi olduğunu, dünyadan ve Kıbrıs’tan kısa filmcilerin de ilgisinin her geçen yıl arttığını ve başvuran sinemacı sayısının da arttığını dile getirerek bu yıl da farklı kıtalardan, farklı türlerden ve farklı kültürlerden 25 filmi 3 gece boyunca sinemaseverlere sunacaklarını kaydetti. Bu yılki posterde Baf şehrine ve zengin kültürel geçmişine bir saygı duruşu niteliğinde eski kartpostallar tadında bir “Baftan Sevgilerle” Temasını kullandıklarını ifade eden direktörler Iordanou ve Sylvia Nicolaides, “İyi hisleri kutlamak için sıcak yaz günlerinde soğuk bir içecek ile bize katılın. Kendinizi sinemanın büyüsüne bırakın ve büyüleyici Baf şehrinde hikaye anlatıcılığının gücünü deneyimleyin. Tüm destekçilerimize canı gönülden teşekkürler. Şimdiden iyi seyirler.” dedi.

Film Listesi

1. A Young Sofiane / Director Fabien Ara (France)

2. Dear Tehran / Director Johannes Tschepe (Germany/Cyprus)

3. Thanassis / Director Lydia Kolivinou (Greece)

4. Practical Italian Grammar / Director Daniel Cortés (Colombia, Cuba, Germany)

5. This is not a running joke / Director Xavier Diskeuve (Belgium)

6. The Coma / Director Marina Smirnova (Russia)

7. The Champ / Director Ermir Keta (Albania)

8. Hayaller Özgürlük İster / Director Uluç Orhan Durmaçalış (Turkiye)

9. The trailer / Director Didier Noun (France)

10. The Last Khorumi / Director Ani Jgenti (Georgia)

11. Dustsceawung / Director Mateus Lana (Brazil)

12. One Last Time / Director Karim El Rahbani (Lebanon)

13. Ne Me Quitte Pas / Director Karim Huu Do (Spain)

14. Early came the stories / Director Jaume Carrió (Spain)

15. Irrelevant / Director Joel Munu (Spain)

16. Diciembre / Director Diego Poncelet (Spain)

17. Disturbia / Director Mira Yankova (Bulgaria)

18. Faustino / Director German Mairen (Spain)

19. Ya Hanouni / Directors: Lyna Tadount, Sofian Chouaib (France)

20. The Stop / Director Mariia Bolshova (Russia)

21. The exchange / Director Amaia Yoldi (Spain)

22. Nikos’ Long Walk / Director Andreas Sheittanis (Cyprus)

23. Second Skin / Director Andreas Neokleous (Cyprus, Greece)

24. Remy in Cyprus / Director Christina Hadjizachariou (Cyprus)

25. January 5th / Director: Yiannis Papazachariou (Greece)