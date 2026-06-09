“Yangın helikopteri önümüzdeki günlerde ülkemize konuşlandırılacak”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Kıbrıs’ın kuzeyinde konuşlandırılmak üzere Türkiye’den yangın helikopteri geleceğini belirtti.

Meclis kürsüsünden konuşan Bakan Çavuş, “Askerde bulunanla birlikte iki yangın helikopteriyle birlikte sahada olacağız” dedi.

Çavuş, olası yangın risklerine karşı alınan önlemler noktasında Türkiye ile koordineli bir şekilde hareket ettiklerini de sözlerine ekledi.

Bakan Çavuş’tan önce kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, olası orman yangınlarıyla ilgili alınan önlemlerle ilgili birtakım sorular yöneltmişti.