"54. Geleneksel İskele Festivali", Zülfü Livaneli konseriyle başlayacak

"54. Geleneksel İskele Festivali" bu yıl ‘Sevdalım Hayat’ temasıyla Zülfü Livaneli konseri ile 26 Haziran Cuma günü başlayacak.

İskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, konser, İskele Ecevit Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak ve Livaneli’ye KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Konser halkın katılımına açık ve ücretsiz olacak.

Festival, 5 Temmuz Pazar günü sona erecek.