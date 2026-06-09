Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gençfest Güzelyurt, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gençleri bir araya getiren etkinliğe CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, milletvekilleri, partililer ve çok sayıda genç katıldı.

Gençlerin sosyal yaşamda daha fazla bir araya gelmesini, dayanışma bağlarını güçlendirmesini ve örgütlü mücadele ruhunu büyütmesini hedefleyen etkinlikte, Grup Dopamin sahne aldı.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, burada yaptığı konuşmada gençlik örgütünün gelenekselleşen organizasyonlarının parti açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Siyasi mücadelenin yalnızca siyasi çalışmalarla değil, sosyal ve kültürel etkinliklerle de güçlendiğini belirten Kişi, bu tür organizasyonların örgütlenme ve dayanışma açısından önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Kişi, gençlerin ülkenin geleceğini kurma mücadelesindeki rolünün önemine işaret ederek “Güzel günleri gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu ülkenin geleceğinde gençlerin sözü ve emeği olacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, toplumun uzun süredir zor günlerden geçtiğine ve insanların yüzünün gülmediği bir dönem yaşandığına dikkat çeken Kişi, “CTP yeni döneme çok iyi hazırlanıyor. Toplumumuz bu umutsuzluk ortamından çıkarak güzel günlere adım atacaktır” dedi.

Özgören: En güzeli gelecek, birlikte kuracağımız gelecektir

Güzelyurt Gençlik Örgütü Başkanı Mustafa Özgören ise konuşmasında gençliğin dayanışma ruhuna, dostluğun önemine ve geleceğe dair umutlarına vurgu yaptı. Etkinliğin yalnızca eğlenmek için değil, dostlukları güçlendirmek, gençliğin enerjisini paylaşmak ve dayanışmayı büyütmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Gençlerin her türlü zorluğa rağmen umut etmeye ve mücadele etmeye devam ettiğini vurgulayan Özgören, “Hayat bazen önümüze zorluklar çıkarabilir. Ama gençliğin en güzel yanı her şeye rağmen umut etmeye ve mücadele etmeye devam edebilmesidir” dedi. Birlikte gülmenin, eğlenmenin ve birbirlerine yalnız olmadıklarını hissettirmenin önemine dikkat çeken Özgören, “En güzeli gelecek, birlikte kuracağımız gelecektir” ifadelerini kullanarak etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.