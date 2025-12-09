“Memleket felaketle boğuşurken Meclis’te ne işiniz var?”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan felakete rağmen Meclis’in bütçe görüşmelerine devam etmesine tepki göstererek, “Dışarıda insanlar mahsur, biz burada neden toplandık?” diye sordu.

Ülke genelinde etkili olan sağanak yağış ve taşkınların yarattığı ağır tablo Meclis Genel Kurulu’nun gündemine taşındı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi için toplanan Meclis’e sert sözlerle tepki gösterdi.

İncirli, “Samimiyetle sormak istiyorum, bizim burada ne işimiz var? Sizin burada ne işiniz var?” diyerek sözlerine başladı. Dün geceden bu yana süren yağışların göletleri taşırdığını, ev ve iş yerlerini sular altında bıraktığını, yurttaşların evlerinde mahsur kaldığını hatırlatan İncirli, “Memleketin altı üstüne gelmişken biz burada oturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Olayı öğrenir öğrenmez Başbakan Ünal Üstel’i aradığını belirten İncirli, muhalefet olarak bugünkü bütçe görüşmelerinin ertelenmesine itiraz etmeyeceklerini ilettiklerini söyledi. “Bugün çok meşgulsünüz, buna imkân sağlayalım dedik. Bütçe görüşmelerine ara verelim dedik” diyen İncirli, hükümetin bu öneriyi reddetmesini eleştirdi.

“Bugün bu felaketle uğraşmaktan daha önemli ne işiniz var?” diye soran İncirli, yağışların yeniden başlamasının beklendiğini, yaşananların henüz bitmediğini vurguladı. “Birazdan yağışlar devam edecek, memleket daha büyük bir sıkıntının içine girecek” diyen CTP lideri, hükümetin Meclis’i toplama kararını “anlaşılmaz” olarak niteledi.

İncirli, “Biz tüm samimiyetimizle işler yapılsın diye böyle bir teklifte bulunduk. Neden buradasınız? Bunun makul bir cevabı varsa bilmek isteriz.” dedi.

İncirli, “İşinizin başında değilsiniz, Mecliste oturdunuz, neden burada olduğunuz da belli değil. Nedir aklınızın kestiği? Muhalefet size çalışabilmeniz için böyle bir alan tanımışken, neden sokakta değilsiniz?” diye sordu.