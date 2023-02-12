Melekler takımı son yolculuklarına uğurlanıyor

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden canlarımız sonsuzluğa uğurlanıyor.

Bugün 8 öğrenci ile 5 öğretmen ve velinin naaşları Lala Mustafa Paşa Camii, Yeniboğaziçi Camii, Dörtyol Camii ve Mormenekşe Camii’nde öğle ve ikindi namazlarına müteakip kılınacak cenaze namazları sonrasında toprağa verilecek.

Öğle:

Lala Mustafa Paşa Camii

1.Elvin Çavdır

2.Havva Balcı çavdır

3.Evren Çavdır

Yeniboğaziçi Camii

1.Havin Kılıç

2.Osman Çetintaş

Dörtyol Camii

1.Ecem yeniçeri

2.Bedriye Yeniçeri

İkindi: Lala Mustafa Paşa Camii

1.Sahil Özberkman

2.Asya Tülek

3.İzcan Nurluöz

4.Mustafa Sabancı

5.Ali Karasel

Mormenekşe Camii

1.Perihan Çetiner