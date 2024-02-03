Melek Süleymanoğulları trafik kazasında hayatını kaybetti

Nergisli köyü yolu üzerinde Cuma günü meydana gelen kazada ağır yaralanan Melek Süleymanoğulları hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre olay, Cuma günü, saat 16.30 sıralarında, Nergisli köy yolu üzerinde meydana geldi.

Yönetimindeki HH 602 plakalı salon araç ile İnönü istikametine doğru seyreden Havva Ulusular, İnönü kontrollü yol kavşağına geldiğinde "Dur ve yol ver" levhasına riayet etmeyip, öncelik hakkını anayol üzerindeki trafiğe vermeden dikkatsizce Gazimağusa -Lefkoşa Anayoluna giriş yaptı.

Bu sırada, Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Kemal SÜLEYMANOĞULLARI (E-48) yönetimindeki VR 476 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan VR 476 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melek SÜLEYMANOĞULLARI (K-54), Melek SÜLEYMANOĞULLARI (K-93) ve HH 602 plakalı araç sürücüsü Havva ULUSULAR, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Melek SÜLEYMANOĞULLARI (K-93) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi görmekte olduğu Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 22:30'da yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre kazada yaralanan diğer şahıslar yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

HH 602 plakalı araç sürücüsü Havva Ulusular'ın tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.