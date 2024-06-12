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Mek’an Oyuncuları, “Mek’an Hikayeleri” ile seyirci karşısına çıktı

Mek’an Oyuncuları, “Mek’an Hikayeleri” ile seyirci karşısına çıktı

Erdoğan Kavaz yönetiminde sokolektif bünyesinde Rüstem Kitabevi’nde süren yetişkinler için tiyatro atölyesi eğitim programının sonuna yaklaşırken kursa devam eden Mek’an Oyuncuları, “Mek’an Hikayeleri” adlı performanslarını Rüstem’s Hangar’da sahneledi.

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Murat OBENLER

Geçtiğimiz yılın Kasım ayından beridir Erdoğan Kavaz yönetiminde sokolektif bünyesinde Rüstem Kitabevi’nde devam eden yetişkinler için tiyatro atölyesi eğitim programının sonuna yaklaşırken kursa devam eden Mek’an Oyuncuları, “Mek’an Hikayeleri” adlı ilk performanslarını 11 Haziran Salı akşamı saat 20:30’da Rüstem’s Hangar’da sahnelediler.

Metin Danışmanlığını Şaziye Konaç’ın yaptığı Erdoğan Kavaz yönetimindeki Mek’an Oyuncuları kendi yazdıkları metni sahneye koydular ve seyircilerden büyük alkış aldılar.

 

12, 24, ve 25 Haziran’da da saat 20:30’da Rüstem’s Hangar’da sahnelenecek

Oyuncuların, eğitmenleri ve metin danışmanları önderliğinde yazdığı Mek’an Hikayeleri, 11 Haziran akşamı saat 20:30’da Rüstem’s Hangar’da yaptığı prömiyerin ardından 12, 24, ve 25 Haziran’da da tekrarlanacak. Rüstem Kitabevi’nden biletlerine ulaşılabilecek oyun tek perdeden oluşuyor.

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