Mehmet Yaşın’ın yeni şiir kitabı “Eeen Güzel Şey” raflarda

Kıbrıslı Türk şair/yazar Mehmet Yaşın‘ın, İthaki Yayınları‘ndan çıkan 11. şiir kitabı, “Eeen Güzel Şey” raflardaki yerini aldı.

İthaki Yayınları’ndan basılan ve içerisinde 40 tane şiirin yer aldığı kitabın ilk şiiri “Self-Destructive” başlığını taşıyor.

Günümüz şiirinin özgün şairlerinden olan Yaşın’ın şiir, roman ve denemeleri, Kıbrıs’ın yanı sıra Türkiye ve Yunanistan edebiyatında da ilgiyle takip edilmekte.

Edebiyat eleştirmenlerince, “Türkçe şiire getirdiği farklı ses ve duyarlık, genellikle, melez edebiyat kaynaklarına, Akdeniz’in Türk ve Yunan kültürlerini harmanlamasına, dramatik ve anlatımcı bir lirizm yaratmasına, Türkçeyi tarihsel ve coğrafi anlamda çoğul biçimde kullanmasına, ayrıca kişisel deneyimleri önemseyen şiirsel izleklerine dayanıyor” olarak tariflenen Yaşın’ın bugüne kadar şiir, roman ve edebiyat incelemeleri 24 dile çevrildi ve 11 ülkede kitap olarak yayımlandı.

“Eeen Güzel Şey” şiir kitabı hariç, 10 şiir kitabı ve roman, eleştiri, deneme kitapları olmak üzere toplamda 19 kitabı bulunan Mehmet Yaşın’ın yayıma hazırlanan yeni romanı “Selam Metin Ben Berceste” yanında, 2014’de Fransızca olarak yayımlanan kitabının ilk Türkiye baskısı “Sapfo ile Rumi’nin Karşılaşması” ve “Şiirin Yaşama Israrı” adlı yeni kitapları da, bütün romanlarının tekrar basımlarıyla birlikte İthaki tarafından okurlara sunuldu.