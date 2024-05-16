Mehmet Yaşın’ın ilk şiir kitabı ‘Sevgilim Ölü Asker’in 40. yılı kutlanıyor

Kıbrıslı Türk sanatçı Mehmet Yaşın’ın şiir ve edebiyat çalışmaları Kıbrıs,Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’de kutlanıyor.

Mehmet Yaşın’ın ilk şiir kitabı ‘Sevgilim Ölü Asker’in 40. Yıldönümü’ izdemi üzerinden 25 Mayıs’tan başlayıp Aralık ayı ortalarına kadar Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’de bir dizi kültür-sanat etkinliği ile paylaşılacak.

Bu bağlamda oluşturulan programda 1 konser (Lefkoşa), 3 sergi (Lefkoşa, Girne, İstanbul), 2 performans (Lefkoşa, Londra), 4 sohbet/söyleşi (Lefkoşa, Girne, Londra, Atina), 1Panel (Limasol), 3 kitap tanıtım ve imza günü (Lefkoşa, İstanbul, Atina) ile temel program oluşturuldu.

Yaşın’ın kendi şiirleri ile desenlerinden üretilen sanatsal çalışmaları da etkinliğin yapılacağı mekanlarda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tüm etkinlikleri arşiv değeriyle ve edebiyat incelemesi yazılarıyla derleyen özel kitap dosyası K24 gazetesinde (İstanbul) ve ‘Sevgilim Ölü Asker’e ait Türkçe, Yunanca, İngilizce şiirlerin sunulacağı sürekli bir şiir köşesi GazeddaKibris’ta (Lefkoşa) yer alacak.

Mehmet Yaşın’ın’ şiirleri, henüz ortaokul öğrencisi olduğu 1973’ten başlayarak Kıbrıslı türk gazetelerinde, 1977 itibarıyla Kıbrıslı rum gazetelerinde ve 1979'da Türkiye edebiyat dergilerinde, 1980’lerde ise Yunanistan, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yayımlandı. 24 dile çevrildi, 43 ülkeye ulaştı ve 11 ülkede kitap olarak basıldı. Kıbrıslı müzisyenler tarafından bestelendi, sahneye kondu, görsel sanatlara uyarlandı. Kendisi de müzik, sinema ve tiyatro gruplarıyla ortak çalışmalar yaptı. Disiplinler arası sanat çalışmalarını özellikle şiir-enstalasyonlarıyla sürdürdü ve işleri, Kıbrıs yanında Fransa, Portekiz, Brezilya, Lübnan, Rusya gibi ülkelerde sergilendi, Belçika’da müzeye alındı. 8 aylık bir zamanı kapsayan etkinliklere katkısını sürdüren Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’deki başlıca kişi ve kuruluşlar şunlardır: Anber Onar, Johann Pillai, Sidestreet Culture, Oya 2 Silbery, Dize Kükrer, ArtsRoom Gallery, Evagoras Vanezis, Panayiotis Michael, Gallery Sic. Contemporary Culture, Osman-Petek Cankoy, AURORA Müzik Grubu, Rita Severis, Maria Efstathiou, CVAR-Severis Vakfı, Yasemin Çongar, Mesut Varlık, K24, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, İthaki Yayınevi, Emin Çizenel, ARKHE, Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Birimi, Kris Konnaris, Moufflon Kitabevi, Neşe Avtürk, KTEV Doku Kitabevleri, PEM Reklam, Frango Karaoglan, Astarti Yayınevi, Nuri Sılay, GazeddaKibris, Yetin Arslan, Simge Çerkezoğlu, Union of Cypriots in Britain, Aycan Afşaroğlu, Eleni Palazidou, Cypriot Artists Platform-UK, Hoi Polloi, Lorenza Caffe, Uluslararası Limasol Kitap Fuarı, ONK Ajans.