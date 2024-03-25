Mehmet Yaşın’dan yeni bir roman: “Selam Metin, Ben Berceste”

Yazar hayatının kırkıncı yılında Mehmet Yaşın’ın yeni kitabı “Selam Metin, Ben Berceste” yayınlandı.

Kitap hakkında Yaşın’ın görüşleri şöyle:

Kadim aşk hikâyelerinden bugüne yaratıcıların “gerçek” deneyimleri çoğu okura eserden daha cazibeli gelmiştir. “Selam Metin, Ben Berceste” bir kurgu olduğu hâlde gerçek hayatlara daha yakın.

Hem kimseleri yormadan, kurmaca kartlarının açık edilerek oynandığı sıradışı bir roman hem de yazarının Türkiye’de bulunmadığı son on yılda Atina, Rodos, Üsküp, Berlin, Cambridge ve Londra gibi kentlerde yazdığı sınırdışından bir anlatı.

Kabulleri, kalıpları zorluyor Yaşın; “itiraflarla” başlayan bir aşk-yas-yaşlanmazlık ve bir sinirucu romanı sunuyor okura. Çokdilli, antikahraman zengini, karamizahla dolu ve her şey olduğu gibi.