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Mehmet Seyis’i kaybettik

Mehmet Seyis’i kaybettik

DEV-İŞ eski başkanlarından Mehmet Seyis hayatını kaybetti. Seyis, 9 yıldır İdeopaik Pulmoner Fibrozis hastalığıyla mücadele ediyordu.

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DEV-İŞ eski başkanlarından Mehmet Seyis hayatını kaybetti. Seyis, 9 yıldır İdeopaik Pulmoner Fibrozis hastalığıyla mücadele ediyordu.

Seyis’in ölümü, tüm ülkede derin bir hüzne neden oldu.

Mehmet Seyis’in cenazesine ilişkin ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fotoğraf: Erol Uysal

 

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