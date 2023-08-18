Mehmet Seyis’i kaybettik
DEV-İŞ eski başkanlarından Mehmet Seyis hayatını kaybetti. Seyis, 9 yıldır İdeopaik Pulmoner Fibrozis hastalığıyla mücadele ediyordu.
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DEV-İŞ eski başkanlarından Mehmet Seyis hayatını kaybetti. Seyis, 9 yıldır İdeopaik Pulmoner Fibrozis hastalığıyla mücadele ediyordu.
Seyis’in ölümü, tüm ülkede derin bir hüzne neden oldu.
Mehmet Seyis’in cenazesine ilişkin ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Fotoğraf: Erol Uysal
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Etiketler : Mehmet Seyis