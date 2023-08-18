Mehmet Seyis’i kaybettik

DEV-İŞ eski başkanlarından Mehmet Seyis hayatını kaybetti. Seyis, 9 yıldır İdeopaik Pulmoner Fibrozis hastalığıyla mücadele ediyordu.

Seyis’in ölümü, tüm ülkede derin bir hüzne neden oldu.

Mehmet Seyis’in cenazesine ilişkin ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.