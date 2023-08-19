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Mehmet Seyis'e veda...

Mehmet Seyis'e veda...

DEV-İŞ'in efsanevi başkanlarından, sendikacı Mehmet Seyis, Mağusa Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanıyor.

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DEV-İŞ'in efsanevi başkanlarından, sendikacı Mehmet Seyis, Mağusa Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanıyor.

Seyis anısına sabah saatlerinde DEV-İŞ'in binasında anma töreni düzenlenmişti...

Seyis'in cenazesine sevenleri ve çok sayıda siyasi isim katılım gösterdi.

Seyis, alkışlar ve "kahrolsun faşizm" sloganları eşliğinde toprağa verildi.

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