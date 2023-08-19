Mehmet Seyis'e veda...
DEV-İŞ'in efsanevi başkanlarından, sendikacı Mehmet Seyis, Mağusa Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanıyor.
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DEV-İŞ'in efsanevi başkanlarından, sendikacı Mehmet Seyis, Mağusa Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanıyor.
Seyis anısına sabah saatlerinde DEV-İŞ'in binasında anma töreni düzenlenmişti...
Seyis'in cenazesine sevenleri ve çok sayıda siyasi isim katılım gösterdi.
Seyis, alkışlar ve "kahrolsun faşizm" sloganları eşliğinde toprağa verildi.
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Etiketler : dev-iş, cenaze, Mehmet Seyis