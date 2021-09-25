Mehmet Sait Hadutoğlu kayıp aranıyor

Polis, Lefkoşa’da yaşayan 38 yaşındaki Mehmet Sait Hadutoğlu’nun kayıp olduğunu duyurdu. Açıklamada, Hadutoğlu’nun 24 Eylül Cuma gece yarısı saat 00.10 sıralarında evinden ayrıldığı ve geri dönmediği bilgisi verildi.

Açıklama şu şekilde: 24.09.2021 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Mehmet Sait HADUTOĞLU (E-38) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.