Eski Mağusa-Lefkoşa yolunda geçtiğimiz hafta kendisine otobüs çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak yaşam mücadelesini kaybetti.

20 Ocak günü saat 04.15'te eski Mağusa-Lefkoşa yolunda otobüs sürücüsü Erhan Çelik, kullanımındaki TKM 157 plakalı otobüs ile Mehmet Raif Koçak'a çarpmış, Koçak geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanmıştı.

Polis, bunun üzerine otobüs şoförü 59 yaşındaki Erhan Çelik'i tutuklamıştı.

18 yaşındaki Koçak, 20 Ocak tarihinden bu yana tedavi görüyordu.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"20.01.2023 tarihinde, saat 04:15 sıralarında, eski Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Berkel Mobilya önlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu, ağır şekilde yaralanan yaya Mehmet Raif KOÇAK (E-18), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Kroner Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 28.01.2023 tarihinde, saat 05:15 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Kazaya methalder araç sürücüsü Erhan ÇELİK (E-59) tutuklu olup, Soruşturma devam etmektedir"