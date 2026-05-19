Uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından İskele’de şüpheli görülen T.I. (E-25) ile A.C.’nin (E-32) kullanımındaki araçta ve kaldıkları ikametgahta yapılan aramalarda, yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazi ile gümrüğe beyan edilmemiş toplam 301 elektronik sigara ele geçirildi. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Metehan’da M.O.T.’nin (E-31) kaldığı ikametgahta yapılan aramada ise, yaklaşık 7 gram hintkeneviri ile 2 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu. M.O.T. tutuklandı.

Ercan’da dedektör köpek Pamir tepki verdi

Öte yandan, Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetim sırasında, ülkeye giriş yapan E.A.’ya (E-48) Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. E.A. tutuklandı.

Girne’de nakit para da emare alındı

Girne’de Ahmet Aksu Sokak’ta polis ekipleri tarafından şüpheli görülen B.W.’nin (E-22) üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, yaklaşık 7 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 12 bin 5 TL, 10 ABD Doları, 20 Sterlin ve 50 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı. B.W. tutuklandı.

Mağusa’da iki kişi tutuklandı

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Tuzla-Mutluyaka ana yolunda yapılan devriye sırasında şüpheli görülen A.M.L.’nin (E-30) üzerinde yaklaşık 2 gram kokain, J.R.K.’nin (E-23) üzerinde ise yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmalarının devam ettiği belirtildi.