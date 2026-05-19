Direğe asılarak öldürülen köpekle ilgili bir kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, Sipahi'de dün yaşanan köpeğin elektrik direğine asılarak öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, zanlı olarak görülen O.A. tutuklandı.

Mağusa'da rahatsızlık veren ve polisi darp eden şahıs tutuklandı

Mağusa'da dün bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren bir kişi, olay yerine gelen polisi de darp etti. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, dün 19.00 sıralarında, Mağusa Cephe Sokak’ta, makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü içki tesiri altındaki bir kişi D.K.(E-32), olay yerine gelen polislere de küfür edip tehditte bulundu, daha sonra bir polis memuruna kafasıyla vurdu. Tutuklanan bahse konu şahıs üzerinde muşta bulundu. Söz konusu şahıs nefes örneği vermeyi reddetti.

Ziyamet-Kumyalı yolunda ciddi darp, iki kişi tutuklandı

Ziyamet-Kumyalı ana yolunda dün iki kişi, dedikodu yaptığı gerekçesiyle 44 yaşındaki bir kişiyi ciddi şekilde darp etti.

Ziyamet-Kumyalı ana yolunda B.Ç.(E-32) ile F.D.(E-29) alkollü içki tesiri altındayken (nefes örneği vermeyi reddettiler), B.Ç.’nin kız arkadaşı hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle sopa kullanarak K.Ç.'yi (E-44) ciddi şekilde darp etti. Bahse konu şahısların bağırıp çağırmak suretiyle çevreye de rahatsızlık verdiği kaydedildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Ercan'da sahte pasaporttan bir kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı'nda dün görevli memura sahte pasaport ibraz eden şahıs tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, Ercan Havalimanı’nda dün, bir şahsın (A.P. E-30) görevli memura sahte pasaport ibraz ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Kermiya’da işlem yaptırmadan geçmeye çalışan şahısların aracında uyuşturucu bulundu

Kermiya barikatından 17 Mayıs'ta 23.30 sıralarında işlem yaptırmadan geçmek suçundan tutuklanan ve halen tutuklu bulunan beş kişinin Ö.C.D.(E-25), Ç.M.K.(E-25), L.T.(K-22), A.G.(K-23) ve M.S.(E-23) kullandığı araçta 0.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu inanılan madde bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

Mağusa'da dükkan hırsızlığı

Mağusa'da dün 02.00 sıralarında bir restoranın vitrin camı kırılarak içeriye girildi, söz konusu restorandan 3 cep telefonu ile 3 bin 950 TL nakit para alındı.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada zanlı olarak görülen Y.M.(E-25) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.