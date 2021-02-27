Meclis’ten maaşlı, salon atleti

Eski Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski başkanlarından Hüseyin Özgürgün, milletvekili maaşı ile Türkiye’de atletizm yapıyor.

Özgürgün’ün vekillikten istifası, partisi tarafından Meclis’te reddedilmişti.

Hüseyin Özgürgün, bir yılı aşkın zamandır Türkiye’de yaşıyor.

Eşi İnci Pars Özgürgün, son sosyal medya paylaşımında, sporcu geçmişi ile bilinen Hüseyin Özgürgün’ün “Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası”nda dereceye girdiğini duyurdu.

Eski Başbakanlardan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, 10 Ağustos 2020 tarihinde kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun 21 Aralık birleşiminde Özgürgün’ün ‘Milletvekilliğinden çekilme istemi’ görüşülmüş, hükümeti oluşturan 3 partinin milletvekillerinin oyu ile bu istem reddedilmişti.