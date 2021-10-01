Meclis'te törensel açılış / Saner: İlk adım yeni seçim tarihi

Meclis'te yeni yasama yılı törensel toplantı ile başladı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, yaptığı açılış konuşmasında COVİD- 19 sürecinde birçok yasanın mecliste görüşülemediğini, yasalaşamadığını söyledi.

Sennaroğlu bu nedenle hükümetin kanun hükmünde kararnameler çıkardığını anlattı.

Saner: İlk adım yeni seçim tarihi

Başbakan Ersan Saner ise konuşmasında 3 aylık meclis tatili süresinde “yeni projeleri üzerinde” çalıştıklarını iddia ederek bunları hayata geçirme mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başbakan Saner, Pazartesi günkü meclisin ilk toplantısında yeni seçim tarihini belirleyeceğini söyledi. Saner meclisin erken seçimin önünün açılacağını anlattı.

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