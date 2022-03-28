Meclis’te tansiyon yükseldi

Ayşe GÜLER

Yerel seçimin ertelenmesine ilişkin hükümetin gündeme getirdiği tasarı Meclis’i gerdi, tansiyon yükseldi.

Muhalefetin eleştirilerine cevap vermek için kürsüye çıkan Başbakan Faiz Sucuoğlu, konuşmasını yarıda kesti, kürsüden indi.

“Hükümet kurulduğundan beri CTP’de ciddi gerginlik yaratma, sorgulama, kendisini Anayasa Mahkemesi yerine koyma… Ayıptır” diyen Sucuoğlu’na CTP’li vekiller tepki gösterdi.

Sucuoğlu, “Biraz daha sakin olacaksınız” diyerek, “Bütün hedefiniz, geciktirip, 28 ile belediye başkanlığı seçimine girmek. Bir değişim durduğunuzda eliniz ayağınız titriyor. Demokrasi dediğinizde ahkam kesersiniz. Hade canım sen de” diyerek kürsüden indi.

Meclis’te tansiyon düşmedi, yerine geçen Başbakan Sucuoğlu, “konuşmaya değmez” dedi.