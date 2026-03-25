"Meclis'te ret oyu vereceğim" 

Ceza Değişiklik ve Bilişim Suçları Değişiklik Yasa Tasarısı etrafındaki tartışmalar sürerken, UBP Milletvekili Hasan Küçük'ten sonra bir diğer UBP Milletvekili Hasan Taçoy’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Küçük'ten sonra Taçoy da mevcut yasa değişikliğine 'ret' oyu vereceğini açıkladı.

Kanal T’de Damla Dabis Özel'in programında konuşan Taçoy, tasarının bazı maddeleriyle Meclis’ten geçmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

194, 195 ve 197’nci maddelere sert tepki gösteren Taçoy, bu düzenlemelerin “siyasi unsur” içerdiğini savunarak, “Bu maddelerle Genel Kurul’a gelirse ret oyu veririm” dedi. Taçoy, söz konusu maddelerin tasarının önüne geçtiğini belirterek, “Bu iş bu maddelerle olmaz” ifadelerini kullandı.

Damla Dabis’in sunduğu programda konuşan Taçoy, uzun süredir gündemde olan tasarıyla ilgili değerlendirmesinde, tartışmaların odağının yanlış yere çekildiğini ima ederek, “Bu maddelere takılıp kalmamak lazım” çağrısı yaptı.

Kürsü dokunulmazlığına da vurgu yapan Taçoy, “Böyle bir mantık olamaz. Kürsü özgürlüğümü kullanmak isterim, bildiğimizi konuşmamız lazım” diyerek söz konusu düzenlemelere karşı duruşunu yineledi.

Öte yandan kendisine yönelik eleştirilere de değinen Taçoy, bazı çevrelerin ağır ithamlarda bulunduğunu belirterek, “En tepedekiler ‘rüşvet aldığımı’ bile söylüyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Medyanın rolüne de dikkat çeken Taçoy, gazeteciliğin önemine vurgu yaparak, “Dünyada medya, yasama, yürütme ve yargı ile birlikte dördüncü güçtür” dedi.