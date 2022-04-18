Meclis'te Kıb-Tek gerilimi: Dünyanın en ahlaksızı sensin

Meclis'te Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)'le ilgili tartışmada, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy ile CTP Milletvekili Erkut Şahali arasında gerilim yaşandı. Taçoy'un "Dünyanın en ahlaksız insanı sensin" sözleri dikkat çekti. Meclis Başkanı Zorlu Töre bu sözlerin tutanaklarından çıkartılmasını" istedi.

Tartışma sırasında "yalancısınız" sözleri de dikkat çekti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Bu konuşmalardan sonra bizi Meclis'in yüceliğini tartışmak zorunda bırakıyorsunuz" dedi.

"Sendikalara da laf ediniz"

Ekonomik Bakanı Erhan Arıklı, muhalefete seslenerek, "İki kelam da bu sendikalar için ediniz" dedi, "Borcu olmayan kurumların elektriğini kanunsuz bir şekilde kesen, çitleri atlayarak bunu yapan sendikalara karşı dik duralım" dedi.

Arıklı, santrallerin bakımlarının "geçmiş dönemde" yapılmadığını söyledi, bu sözler üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Hangi dönemde yapılmadı?" diye sordu. "Hasan Taçoy döneminde mi yapılmadı? Çünkü bizim dönemimizde yapıldı" şeklinde konuştu.

"Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun bu duruma gelmesinde bir süreç yaşandı, kurum kendi kendine bu duruma gelmedi" diyen Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıb-Tek her dönemde batakta değildir, rakamlar ortadadır. CTP döneminde böyle bir durum yoktur. Kıb-Tek için Başbakan'ın imzaladığı son anlaşmada doğrudan alım yönteminden söz edilmektedir. 25 Mw iki santral gelineceği ifade edilmektedir. Bu alım için yeniden protokole de ihtiyaç yoktu, çünkü, Ersan Saner'in protokolünde de vardı, o dönem de müjde olarak verilmişti. Üstelik son protokolde doğrudan alım diyor, yani ihalesiz bir alımdan söz ediliyor, bu da yasa dışıdır.

"Bu ülkenin kurumlarını ötekileştirmekten vazgeçiniz"

Erhürman, sendikalara yönelik "statükocu" söylemleri üzerine de konuştu:

"Elbette bizim dönemimizde de sendikalar eylem yaptı, bakanlıklar basıldı, biz tüm bunları demokratik hak olarak gördük, istişareyi bırakmadık, diyalog kurduk, birlikte maaş kesintisi kararları aldık. Sendikalarla bizlerin de görüş ayrılığı elbette oldu. Örneğin son

Sendikalar bu ülkenin, bu halkın kurumudur. Bu ülkenin kurumlarını ötekileştirmekten vazgeçiniz. Bölüp yönetmekten vazgeçiniz. Bu insanlar, bu örgütler bu halkın örgütlerdir. Yeter artık! Bu ülkede sanki statükonun bekçisi kimlerdir, kimse bilmiyor. Bölmeyiniz bu ülkeyi..."