Meclis’te ‘izole’ tartışması

Cenevre’de Kıbrıs zirvesini takip eden Başbakan Ersan Saner ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, izole olmak yerine bugünkü Genel Kurul’a katılmak üzere Meclis’e gitti.

Bu durum diğer milletvekilleri arasında “bulaş endişesiyle” tepki topladı.

Saner ve Hasipoğlu’nun izole olmadan Meclis’e katılımına karşın, Cenevre’deki Kıbrıs zirvesini izleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise kendini izole oldu.

Muhalefet partilerinin Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüşmesinin ardından Saner ve Hasipoğlu Meclis’ten ayrıldı.

Meclis, muhalefetin desteğiyle açıldı.

Hatırlanacağı üzere Meclis geçtiğimiz haftalarda KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, görevli stenoların temaslı olması nedeniyle Meclis Başkanı tarafından idari izne gönderilmişti.