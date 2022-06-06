Mecliste iki tasarıya ivedilik

Cumhuriyet Meclisi’nde, öğretmen ihtiyacı sebebiyle hazırlanan ve kadro sayılarının artırılmasını öngören Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komide ivedilikle görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. CTP ve HP oylamada olumlu oy kullandı.

Şahali: Kadroların güncellenmesi gereklilik

CTP milletvekili Erkut Şahali, “Bu ülkenin ülkeyi ileriye taşıyacak yasalara ihtiyacı var” diyerek, kadroların güncellenmesinin gereklilik olduğunu söyledi.

Erkut Şahali, Türkiye ile imzalanan protokolde Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihi anlamını yitirmesi anlamına gelen bazı düzenlemeler olduğunu savunarak, “Protokolde yer almaması gereken bir konu ileriye götürülmemeli” dedi.

Rogers: Okullar öğretmensiz kalmamalı

HP milletvekili Jale Refik Rogers de Genel Kurulda söz aldı.

Rogers, eğitimdeki sorunlara değindiği konuşmasında, ilgili yasa tasarısı ile kadro artırımı yapıldıktan sonra sınavların da zamanında yapılması, okulların öğretmensiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu: Ders saatleri konusunda da çalışma yapılıyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ihtiyaç kadar öğretmen istihdam edebilmek için yasada böyle bir değişiklik yapıldığını kaydetti.

Öğretmenlerin ders saatleri konusunda da çalışma yaptıklarını açıklayan Çavuşoğlu, ülke kaynaklarının ekonomik şekilde kullanılması için bu çalışmanın önemli olduğunu söyledi.

Atatürk Öğretmen Akademisi ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, “AÖA’yı kapatma gibi bir niyetimiz yok. Daha güçlü AÖA için çalışmalara devam ediyoruz. Burası devletin bir parçasıdır, buradan daha fazla fayda sağlamak için çalışacağız. Bu okul kapanacak diye bir endişeye gerek yok” dedi.

Yarışma sınavında herkesin eşit olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu seneye yetişmese de sınav tüzüğünün de değiştirilmesinin hedeflendiğini söyleyerek, “Asıl sıralamanın akademik performansla olmasını istiyoruz” dedi.

Merkezi Cezaevi’yle ilgili tasarıya ivedilik

Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle komitede görüşülmesi oy birliğiyle oylandı. CTP ve HP ivediliğe onay verdi.

CTP milletvekili Erkut Şahali, yasanın bir an önce yürürlüğe girmesini temenni ederek, “Dileriz yasa bir an önce uygulanır, hep çalışanlar hep de devletin güvencesi altında ceza çekenler ve bizler de bu utançtan kurtuluruz” dedi.

Baybars: Mahkumlara insan onuruna yakışır bir ortam

HP milletvekili Ayşegül Baybars da Genel Kurulda söz alarak, yeni cezaevinin teşkilat yasasının çalışanların, mahkum ve zanlıların insan onuruna yakışır bir ortama kavuşması için önemli olduğunu söyledi.

Baybars, “Yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesi, Meclis kapanmadan yürürlüğe girmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Öztürkler: Teşkilat yasasında eksiklik

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yeni cezaevi için 112 milyon TL’ye yakın mali kaynağın Türkiye’den aktarıldığı, biten binaya teşkilat yasasında eksiklik olduğu ve diğer eksiklikler nedeniyle taşınılamadığını söyledi.

Öztürkler, “Rötuşları yapıp, konuyu buraya getirmek de bana, daha çağdaş ve modern bir cezaevi, buradaki insanların yeniden topluma kazandırılması önemli” dedi.

Üstel: 350 tutuklu yerine 700 civarında kişi barındırılıyor

Başbakan Ünal Üstel de, binanın 2 yıldır tamamlandığını ancak teşkilat yasası hazır olmadığından yeni cezaevine taşınılamadığını söyledi.

Üstel, “En öncelikli yasalarımızdan biri de bu. Yeni cezaevine taşınmak gereklilik. 350 tutuklu yerine 700 civarında kişi barındırılıyor” dedi.

Üstel, Haziran’ın 15’ine kadar elektronik sorunlarının da giderilmesinin hedeflendiğini söyledi.