Oy çokluğuyla Erken Seçim için 'ad- hoc' Komite kuruldu

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, hem erken seçim tarihi hem de Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı, Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi yerine muhalefetin yer almadığı Geçici ve Ad Hoc Komite’de görüşmek için adım attı. 26 kabul, 18 ret ve 1 çekimser oy ile Erken Seçim için 'ad- hoc' Komite kuruldu.

Muhalefet, Hükümet’in attığı bu adıma tepki gösterdi.

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, “Yaşananlar, kabak tadı verdi” dedi, “Bu durum, memleketin tarihinde görülmedi. İnşallah bir daha da görülmez” şeklinde konuştu.

Erhürman, memleketin ‘geçim’ derdinde olmasına rağmen, hükümetin kurultay derdinde olduğunu kaydetti.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, hükümetin ‘metazori’ anlayışı ile devam ettiğini söyledi.

Öte yandan TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, “Aynı teraneye devam ediyoruz” dedi, erken seçim tarihine ilişkin “Hala daha bu inat niye?” diye sordu.

Özyiğit, bir an önce halkın huzuruna çıkılması gerektiğini ifade ederek, “Bu tiyatro sona ermeli” dedi

Eleştirilerin ardından Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, muhalefet ve iktidar arasında tüm kontakların koptuğunu, toplumun gerildiğini söyledi.

Arıklı, “Bizlerin geri adım atması, muhalefetle kucaklaşmamız gerekiyor” diyerek, partisinin de Ocak 2022’de erken seçim konusunda kendisini sıkıştırdığını aktardı.

UBP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Özdemir Berova, ülkede muhalefet tarafından ‘kara senaryo’ yaratıldığını savundu, seçim tarihini belirlemede tek kurulun Meclis olduğunu söyledi.

Meclis kürsüsündeki konuşmasının ardından bazı UBP’li vekiller Berova’yı alkışladı, bu sırada Meclis’te sesler yükseldi, muhalefet Berova’nın konuşmasına tepki gösterdi.

Özyiğit: Bu tiyatro sona ermeli

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, “Aynı teraneye devam ediyoruz” dedi, erken seçim tarihine ilişkin “Hala daha bu inat niye?” diye sordu.

Özyiğit, erken seçime ilişkin farklı tarihlerden bahsedildiğini söyledi, hükümete “Gelin, oturalım, uzlaşı arayalım” çağrısı yaptı.

Hükümet içerisinde erken seçime ilişkin farklı tarih önerilerinin olduğundan bahseden Özyiğit, Ad-Hoc Komite’nin kurulmasının Meclis iç tüzüğü ve Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Özyiğit, bir an önce halkın huzuruna çıkılması gerektiğini ifade ederek, “Bu tiyatro sona ermeli” dedi.

Erken seçim tarihine ilişkin hem hükümet hem de muhalefetin önerisinin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’ne gönderildiğini hatırlatan Özyiğit, “Önerileri geri çekin. 6 parti başkanı bir tarihte anlaşalım. Bu ayıptan kurtulalım. Daha sonra Ad-Hoc Komitesi’nde Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı görüşürüz” şeklinde konuştu.

Özersay: Hükümet ‘metazori’ bir anlayışta

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, hükümetin ‘metazori’ anlayışı ile devam ettiğini söyledi.

Özersay, seçim tarihi konusunda gayri resmi istişare olması halinde, tarafların görüşlerini söylemesi gerektiğini belirtti.

Erken seçim tarihine Ocak 2022 olarak olumlu görüş belirttiklerini dile getiren Özersay, Hükümetin Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na yönelik değişiklik talebini Ad-Hoc Komite’de görüşmesine yönelik adım atmasını da eleştirdi.

Erhürman’dan hükümete: Haddinizi aştınız

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, “Yaşananlar, kabak tadı verdi” dedi.

Erhürman, Meclis’in saat 13.00’te açılmasını eleştirdi.

Muhalefetin üye vermediği Ad-Hoc Komite’de hem erken seçim hem de Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın görüşülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erhürman, “Bu durum, memleketin tarihinde görülmedi. İnşallah bir daha da görülmez” şeklinde konuştu.

Erhürman, memleketin ‘geçim’ derdinde olmasına rağmen, hükümetin kurultay derdinde olduğunu kaydetti.

“Bunun sonu karanlığa gidiyor. Siz 27 parmakla sürekli muhalefeti tokatlayacağınızı zannediyorsunuz” diyen Erhürman, “Bu ciddiyetsizliğin sorumlusu sizsiniz, haddinizi aştınız” şeklinde konuştu.

Arıklı: Geri adım atmalı, muhalefetle kucaklaşmalıyız

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, muhalefet ve iktidar arasında tüm kontakların koptuğunu, toplumun gerildiğini söyledi.

Arıklı, “Bizlerin geri adım atması, muhalefetle kucaklaşmamız gerekiyor” dedi.

Partisinin de Ocak 2022’de erken seçim konusunda kendisini sıkıştırdığını belirten Arıklı, iktidar ve muhalefetin bu tarih üzerinde uzlaşması gerektiğini dile getirdi.

Arıklı, “UBP’nin de bu konuda diretmeyecektir diye umuyorum” şeklinde konuştu.

Berova: Muhalefet kara senaryo yaratıyor

UBP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Özdemir Berova, ülkede muhalefet tarafından ‘kara senaryo’ yaratıldığını savundu, seçim tarihini belirlemede tek kurulun Meclis olduğunu söyledi.

Berova, Ad-Hoc Komite’de çıkacak kararın ‘nihai’ olmayacağını dile getirerek, “Ülke kara propaganda kaldırır noktada değildir” dedi.

Bu sırada Meclis’te sesler yükseldi, muhalefet Berova’nın konuşmasına tepki gösterdi.

Özyiğit: Anayasa açık

Yeniden söz alan TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, “Devletin sadece adı mı var?” diye sordu, “İşinize geldiğinde devlet var, gelmediğinde yok. Yeter artık” diyerek, tepki gösterdi.

Özyiğit, Nisan ayında Yüksek Mahkeme Başkanı’nın Meclis’e yazdığı yazıyı hatırlattı, Anayasa’nın açık olduğunu, 1 yıldan az süre kalması halinde ara seçimin yapılmadığını kaydetti.

Özersay: Meclis miting salonu değil

HP Milletvekili Kudret Özersay, Meclis’in bir miting salonu olmadığını söyledi, Berova’yı konuşmasından dolayı eleştirdi.

Erhürman: Hükümet, yalana dayalı propaganda yapıyor

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da “Saçmalığın dibine vurduk” dedi, Berova’yı eleştirdi.

Erhürman, yargının ara seçime ilişkin Meclis’e yazdığı yazıya yanıt almamasını hatırlatarak, Meclis’in Anayasa’yı ihlal ettiğini söyledi, “Bu çok mu normal?” diye sordu.

Meclis’in ‘çocuk bahçesine’ döndüğünü de ifade eden Erhürman, “Meclis’ten cehalet atılıyor” şeklinde konuştu.

Erhürman, hükümetin yalana dayalı propaganda yapıldığını söyledi, “Ad-Hoc Komite’de görüşülen Meclis’te karara bağlanacaksa, Hukuk Komitesi’nde görüşülen nereye gelecek” diye sordu.

‘Parti-meclis bütünleşmesine’ izin vermeyeceklerini dile getiren Erhürman, “El kaldıracağınız şey, bu memleketin ne hale getirileceğidir, farkında olun” dedi.

Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu yerinden söz olarak, “Bırakın, Genel Kurul’da kararımızı verelim” dedi.

Oyçokluğu ile geçti

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, önerinin 27 kabul, 18 ret, 1 çekimser olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildiğini açıkladı. Bu sırada muhalefet sayıma itiraz etti, Sennaroğlu, sayımda hata olduğunu, 26 kabul, 18 ret ve 1 çekimser oy kullanıldığını açıkladı.