Meclis’te gündem bütçe: Maliye Bakanı Oğuz: Rekor bütçe açığı

Meclis, 12 milyar 700 milyon TL olarak Bakanlar Kurulu’ndan onaylanan 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı.

TC kredileri hesaba katılmadığında 2 Milyar 610 milyon TL olarak öngörülen rekor bütçe açığı gölgesinde Genel Kurul’daki bütçe görüşmeleri bugün start aldı.

Hatırlanacağı üzere; bütçenin Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmeleri 18 Kasım’da tamamlanmıştı.

Genel Kurul’daki bütçe görüşmeleri, 24 Kasım Çarşamba gününe kadar sürecek.

Taçoy: “Bütçe 70 milyar TL artışla, komiteden oy çokluğuyla geçti”

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, tasarıya ilişkin komite raporunu okudu.

Taçoy, 12 milyar 700 milyon TL olan öngörülen bütçenin, komiteden 70 milyar TL artışla oyçokluğuyla geçtiğini kaydetti.

Ayrıca Taçoy, öngörülen artışları kalem kalem Meclis kürsüsünden de paylaştı.

Komitedeki muhalefet üyelerine de teşekkür eden Taçoy, demokratik kriterlerin kullanılarak, nisapta herhangi bir sorun yaşanmadan bütçenin geçtiğini dile getirdi.

Maliye Bakanı Oğuz: Rekor bütçe açığı

Maliye Bakanı, UBP Milletvekili Dursun Oğuz, mali disiplin ve ekonomik istikrar vurgusu yaptı, taviz verilmeksizin bütçe açığını azaltmak için herkese görev düştüğünü vurguladı.

2022 yılı bütçe yasa tasarısında rekor bütçe açığına dikkat çeken Oğuz, kamu borç yükünün kontrol altına tutularak azaltılmasının birincil hedef olması gerektiğini vurguladı.

Seçim sonrası göreve gelecek hükümetin bu gerçekle hareket edilmesinin şart olduğunu kaydetti.

Oğuz, ekonomik programlarının uygulanması zorunluluğunun ortaya çıktığını da dile getiren Oğuz, bütçe yasa tasarısının komitede 70 milyar TL artırıldığını ifade etti.

Personel giderleri ve cari transferlerin bütçe içerisinde önemli paya sahip olduğunu dile getiren Oğuz, ek mesai ödemelerinin ‘ikinci iş’ olarak karşımızda durduğunu, kamu maliyesi yönünden sürdürülebilirliğinin olmadığına dikkat çekti.

Oğuz, 2020’den beri COVID-19 salgının devam ettiğini, devam edeceği öngörüleri nedeniyle belirsizlik ve risklerin sürdüğünü söyledi.

Oğuz, “Pandemi konusunun siyaset üstünden olduğu asla aklımızı çıkarmadık” dedi.

Hükümetin, karantina uygulaması ile salgını büyük oranda durdurduğunu savunan Oğuz, 2022 bütçesinin de COVID-19’un devam edeceği dikkate alınarak şekillendirildiğini kaydetti.

Oğuz, 2021’de üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması, turizm nedeniyle gelirlerde bir önceki yıla göre düşük de olsa artış yaşandığını dile getirdi.

2021 yılındaki pandemiye ayrılan 51.5 milyon TL olan ödeneğin Ekim sonu itibariyle 458.1 milyon TL’ye çıktığını söyleyen Oğuz, Türkiye’den de sağlığa 50 milyon TL ödenek çıkarıldığını ifade etti.

Oğuz, “PCR, antijen ve hizmet bedeline, 68.2 milyon TL, Yerel işgücü istihdamı desteklemeye 204 milyon TL, muhtaç ve yoksul ailelere 6.7 milyon TL, tarım sektörü 37.8 milyon TL harcandı” dedi.

Son olarak Oğuz, bütçe hazırlıklarına katkı koyanlara teşekkür etti.