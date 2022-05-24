MECLİS’TE GERGİNLİK: Yeşilırmak Barçın’a saldırdı!
CTP Milletvekili Devrim Barçın konuşma konusundaki kelimelerin çıkarılması nedeniyle Meclis Başkanı Töre'ye tepki gösterdi; kürsüye "hayır" yazılı tişörtünü koydu.
- CTP Milletvekili Devrim Barçın konuşma konusundaki kelimelerin çıkarılması nedeniyle Meclis Başkanı Töre'ye tepki gösterdi; kürsüye "hayır" yazılı tişörtünü koydu.
- Barçın’ın konuşma başlığından “faşist” ve “gayrı meşru” sözcüklerinin bilgi verilmeden çıkarıldığı açıklandı.
- UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak tişörtü almak için kürsüye yürüyünce gerginlik yaşandı.
UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Meclis Kürsüsü’ne yürüdü, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın Meclis Kürsüsü’ne koyduğu ‘HAYIR’ tişörtünü almaya çalıştı.
Devrim Barçın’la Emrah Yeşilırmak arasında ‘arbede’ yaşandı.
Barçın’dan önemli açıklama: Güven oylamasında faşist zihniyet Meclis TV’ye bizi çekmemesi talimatı verdi
CTP Milletvekili Devrim Barçın, Meclis’teki faşist zihniyetin konuşmasının başlığını bilgisi dahilinde olmadan değiştirdiğini açıkladı, aynı zihniyetin güven oylaması sırasında CTP Milletvekilleri’nin çekilmemesi için Meclis TV’ye talimat verdiğini ifade etti.
Güven oylaması sırasında görüntü alınmasının engellenmesini eleştiren Barçın, HAYIR tişörtünü Meclis Kürsüsü’ne yerleştirdi, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak kürsüye yürüdü, Barçın’a saldırdı.
Yeşilırmak milletvekillerince güçlükle sakinleştirilirken, Barçın HAYIR tişörtünü giydi, konuşmasına öyle devam etti.